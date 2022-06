Nuoto, Thomas Ceccon: “I primi due sono superiori, per il bronzo me la gioco” (Di venerdì 24 giugno 2022) Thomas Ceccon ha ulteriormente migliorato il record italiano dei 50 metri dorso, siglato in mattinata durante le batterie dei Mondiali 2022 di Nuoto. Il Campione del Mondo dei 100 dorso ha timbrato un eccellente 24.46 nella semifinale andata in scena a Budapest, chiudedo la propria serie in seconda posizione (alle spalle del 24.14 dello statunitense Justin Ress) e staccando il biglietto per l’atto conclusivo con il quarto posto. Il 21enne ha tutte le carte in regola per andare a caccia di una medaglia nella finale che andrà in scena domani. L’azzurro sembra essere inferiore a Ress e all’altro statunitense Hunter Armstrong (24.16) nell’altra semifinale, ci sono i mezzi per poter salire nuovamente sul podio di questa rassegna nella capitale magiara. Thomas Ceccon ha analizzato la propria ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 giugno 2022)ha ulteriormente migliorato il record italiano dei 50 metri dorso, siglato in mattinata durante le batterie dei Mondiali 2022 di. Il Campione del Mondo dei 100 dorso ha timbrato un eccellente 24.46 nella semifinale andata in scena a Budapest, chiudedo la propria serie in seconda posizione (alle spalle del 24.14 dello statunitense Justin Ress) e staccando il biglietto per l’atto conclusivo con il quarto posto. Il 21enne ha tutte le carte in regola per andare a caccia di una medaglia nella finale che andrà in scena domani. L’azzurro sembra essere inferiore a Ress e all’altro statunitense Hunter Armstrong (24.16) nell’altra semifinale, cii mezzi per poter salire nuovamente sul podio di questa rassegna nella capitale magiara.ha analizzato la propria ...

