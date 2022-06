(Di venerdì 24 giugno 2022) Dopo diversi fine settimana senza il benché minimo problema legato al, ildel Gran Premio di Olanda, undicesimo appuntamento del Mondiale di2022 è, e sarà, pesantemente condizionato dalla. Come tradizione, infatti, la zona della Drenthe sta regalando un“ballerino” al Motomondiale e sarà così anche nelle giornate di domani e domenica. Le prime due sessioni di prove libere di oggi si sono disputate su un tracciato dicompletamente bagnato. La FP1 ha vistobattente lungo tutti i 45 minuti del turno, mentre la FP2 ha visto asfalto bagnato ma, quantomeno, nessuna ulteriore precipitazione. Ma, a questo punto, cosa dovremo attenderci dal sabato e dalla domenica olandesi? Iniziamo dalla giornata di domani. Dopo una mattinata ...

Pubblicità

OA_Sport : #MotoGP, previsioni meteo Assen: pioggia per tutto il weekend #DutchGP - MotorcycleSp : Le previsioni meteo prevedono pioggia nei primi due giorni del Gran Premio d'Olanda, che promette di... #MotoGP… - MotorcycleSp : Le previsioni meteo indicano qualche possibilità di pioggia nella domenica di gara, qualcosa che è i... #MotoGP… - FormulaPassion : #MotoGP: pioggia protagonista nel #DutchGP al via domani -

... il meteo sta regalando un po' di tregua ai piloti ma lecontinuano ad essere ... di Fabio Belli) DIRETTA/ Qualifiche Gp Germania 2022: pole position per Bagnaia! DIRETTA: FP2, ...Il weekend del Dutch Tourist Trophy di Assen è cominciato sotto la pioggia. Toccherà farci l'abitudine, perché leper i prossimi giorni parlano chiaro. Le precipitazioni saranno una costante. Resta solo da capire quando e con che intensità si abbatteranno sul tracciato del Drenthe. La ...Il weekend del Dutch Tourist Trophy di Assen è cominciato sotto la pioggia. Toccherà farci l’abitudine, perché le previsioni per i prossimi giorni parlano chiaro. Le precipitazioni saranno una ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.43 RIEPILOGO TEMPI FP1 1 43 J. MILLER 1:42.589 2 36 J. MIR +0.109 3 44 P. ESPARGARO +0.302 4 41 A. ESPARGARO +0.441 5 42 A. RINS +0.527 6 5 J. ZARCO +0.56 ...