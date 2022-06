Moto3 | risultato FP2 GP Olanda | Munoz si conferma | Foggia fuori dalla Top14

(Di venerdì 24 giugno 2022) David(Boé SKX) domina la scena al termine della prima giornata del Gran Premio d’per quanto riguarda il Mondiale. Lo spagnolo ha fermato il cronometro in 1.49.491, il giro più veloce della graduatoria combinata con 181 millesimi di vantaggio sul giapponese Tatsuki Suzuki (Leopard). Terza piazza per Ryusei Yamanaka (Max Racing) davanti al britannico Scott Odgen (MisionTrack Racing Team), molto competitivo nel famoso impianto olandese. Questi ultimi precedono il nostro Andrea Migno (Snipers), il migliore degli italiani della. Lo spagnolo Carlos Tatay (Prüstel GP) completa al sesto posto e svetta sul francese Lorenzo Fellon (SIC58), Riccardo Rossi (SIC58) ed il turco Deniz Oncu (KTM), centauro che non è stato in grado di replicare il secondo posto della FP1., ...

Inizia con il bagnato il fine settimana del Gran Premio d'Olanda, 11° appuntamento del Motomondiale 2022. La pioggia, condizione che potrebbe riproporsi anche nella giornata di domenica, ha visto ......italiano ha infatti ottenuto qui la sua prima vittoria nel Campionato del Mondo 2016 in. Pecco è fiducioso di poter essere competitivo quest'anno in Olanda e punta a centrare un buon...Inizia con il bagnato il fine settimana del Gran Premio d'Olanda, 11mo appuntamento del Motomondiale 2022. La pioggia, condizione che potrebbe riproporsi anche nella giornata di domenica, ha visto sub ...Le prime libere della Moto3 inizieranno alle 13:15 ... L'estensione riguarda solo la classe regina. I risultati combinati per l'ingresso in Q1 e Q2 saranno presi dalle libere 1 e 2 per tutte le classi ...