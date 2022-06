Milano, 12mila avvisi per multe da pagare... ma è un errore informatico (Di venerdì 24 giugno 2022) commenta Sono quasi 12mila gli avvisi di pagamento, relativi a multe risalenti al 2019, che sono stati notificati per errore ad alcuni cittadini milanesi. Il tutto per colpa di un malfunzionamento del ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 24 giugno 2022) commenta Sono quasiglidi pagamento, relativi arisalenti al 2019, che sono stati notificati perad alcuni cittadini milanesi. Il tutto per colpa di un malfunzionamento del ...

