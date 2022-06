L’uomo trovato decapitato tra i rovi vicino Forlì: si indaga nei rapporti con i fratelli (Di venerdì 24 giugno 2022) Un cadavere senza testa è stato trovato la notte scorsa in un dirupo a Ca’ Seggio di Civitella di Romagna sull’Appennino forlivese. È il corpo di Franco Severi, un agricoltore di 55 anni, che abitava poco lontano dal luogo del ritrovamento, avvenuto intorno alle 21.30 del 22 giugno per opera di un conoscente. Si era allarmato dopo che L’uomo non si era presentato a un appuntamento e non rispondeva al telefono. L’amico aveva bussato e chiamato a gran voce la vittima, ma non aveva ricevuto risposta. Ha poi notato dell’erba smossa vicino al dirupo e una volta avvicinatosi – passando per strade strette e sterrate – ha scoperto, a circa metà della ripida discesa, il corpo senza vita nascosto dai rovi. I carabinieri di Meldola (Forlì-Cesena) si stanno occupando del caso, coordinati nelle indagini dalla pm ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 24 giugno 2022) Un cadavere senza testa è statola notte scorsa in un dirupo a Ca’ Seggio di Civitella di Romagna sull’Appennino forlivese. È il corpo di Franco Severi, un agricoltore di 55 anni, che abitava poco lontano dal luogo del ritrovamento, avvenuto intorno alle 21.30 del 22 giugno per opera di un conoscente. Si era allarmato dopo chenon si era presentato a un appuntamento e non rispondeva al telefono. L’amico aveva bussato e chiamato a gran voce la vittima, ma non aveva ricevuto risposta. Ha poi notato dell’erba smossaal dirupo e una volta avvicinatosi – passando per strade strette e sterrate – ha scoperto, a circa metà della ripida discesa, il corpo senza vita nascosto dai. I carabinieri di Meldola (-Cesena) si stanno occupando del caso, coordinati nelle indagini dalla pm ...

