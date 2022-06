Pubblicità

corriereadriatico.it

... mentre passavano in auto nella zona della superstrada interessata dai lavori, a Belforte del Chienti, con ilposizionato a 40 km orari. APPROFONDIMENTI L'INCIDENTE Frontale dopo il cantiere ...Una forza in grado di abbattere ognie che ti restituisce un senso di benessere e libertà". Sonia Guerriero, 50 anni, di Sorso, ipovedente, racconta'esperienza da climber sulle pareti ... Limite di 40 km alll'ora sulla Val di Chienti: due multe annullate dal giudice di pace Poche gocce dal cielo velato e sole rovente all’orizzonte. Circa 90 Comuni, un terzo di quelli toscani, sono già corsi ai ripari con un’ordinanza per limitare il consumo di acqua e tamponare le conseg ...BELFORTE DEL CHIENTI - Annullata la multa emessa dalla polizia dell’Unione montana dei Monti Azzurri: il giudice di pace Alessandra Maria Guarnieri ha dato ragione a due automobilisti ...