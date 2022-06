Jennifer Aniston è stanca, dice che le donne non devono essere madri o mogli per essere “complete” (Di venerdì 24 giugno 2022) Tutte le donne che hanno superato i 30 si sono sentite chiedere almeno una volta quando si sposeranno o quando avranno dei figli. Anche nel 2022, si fa ancora difficoltà a non eguagliare le donne al matrimonio e alla maternità. Perfino l’attrice Jennifer Aniston non è esente da queste domande. Nel corso degli anni, l’attrice ha parlato della sua decisione di non avere figli… View this post on Instagram A post shared by Jennifer Aniston (@JenniferAniston) Nata l’11 febbraio 1969, Jennifer Aniston conosceva già il mondo della recitazione e della fama. Infatti, entrambi i suoi genitori erano attori, e ciò l’ha spinta a scegliere anche lei questa professione. Ha frequentato una ... Leggi su it.newsner (Di venerdì 24 giugno 2022) Tutte leche hanno superato i 30 si sono sentite chiedere almeno una volta quando si sposeranno o quando avranno dei figli. Anche nel 2022, si fa ancora difficoltà a non eguagliare leal matrimonio e alla maternità. Perfino l’attricenon è esente da queste domande. Nel corso degli anni, l’attrice ha parlato della sua decisione di non avere figli… View this post on Instagram A post shared by(@) Nata l’11 febbraio 1969,conosceva già il mondo della recitazione e della fama. Infatti, entrambi i suoi genitori erano attori, e ciò l’ha spinta a scegliere anche lei questa professione. Ha frequentato una ...

