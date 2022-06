Infezioni vaginali | quali sono le più comuni e consigli per prevenirle

Pubblicità

Gramoz80006405 : Se avete altre richieste, telefonate in privato, L'arcivescovo risolve tutto a prezzi modici, problemi di prostata,… - la_borra : @ciulia_ @VaultProject Diciamoci la verità però: la dottoressa intendeva rapporti non protetti col cazzo, la veicol… - Igor_rsn : io dopo 1324324 ore di lavoro giornalieri non vedo l’ora di cenare e grazie maremma cane alla tv accesa e alle inf… - eversincherry_ : @pipfitzamobi Io soffro di endometriosi, vulvodinia e infezioni recidive vaginali; nessuno può comprendere meglio d… -

greenMe.it

I romani pensavano che favorisse la longevità e la utilizzavano come rimedio per moltissimi disturbi, ad esempio problemi di gola, diarrea,. In molte culture antiche è stata ...... il 90% di quelli del canale anale, il 75% di quellie di quelli vulvari, senza ... esponendo maggiormente alla probabilità di contrarresessualmente trasmissibili'. Odori vaginali spie della salute: ecco quando preoccuparsi Le perdite vaginali sono un fenomeno abbastanza frequente per molte donne a partire dall’età fertile, specie in alcuni momenti della vita. Generalmente sono chiare o bianche, acquose o leggermente app ...Aumento dei contagi post pandemiaDurante la pandemia da covid sono diminuiti i controlli e i test e oggi si teme un aumento dei contagi in termini di infezioni sessualmente trasmesse (IST). Per questo ...