Guardiamo i pianeti in fila

(Di venerdì 24 giugno 2022) Dopo l'allineamento deidi aprile e la Luna di Fragola delle ultime settimane, continua il momento d'oro per gli appassionati di astronomia che potranno assistere a un nuovo spettacolo nei cieli di tutto il mondo. Nella notte tra venerdì 24 e sabato 25 giugno saranno ben 5 ivisibili ad occhio nudo: si tratta di Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno, che saranno posizionati perfettamente per essere visti dalla Terra quasi materializzando la linea dell'eclittica delle costellazioni dello Zodiaco. Quello che abbiamo scritto è l'ordine di distanza dal Sole, ma per riconoscerli bisognerà, innanzitutto, scovare Venere che è il pianeta più luminoso, poi si noterà Marte per il suo colore rosso e, a seguire, in ordine di grandezza a occhio nudo, vedremo Giove, Saturno e Mercurio. Addirittura, se abbiamo un binocolo particolarmente potente – ...

