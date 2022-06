Eva Henger torna a parlare dopo l’incidente: “Non potrò camminare per parecchio tempo, piango per la coppia morta nell’altra auto” (Di venerdì 24 giugno 2022) Eva Henger finalmente è tornata nella sua casa di Roma insieme al marito Massimiliano Caroletti. I due a fine aprile sono stati coinvolti in un incidente d’auto in Ungheria. Lo scontro tra le due vetture è stato impattante: una coppia è morta sul colpo mentre Eva è rimasta feirta in modo grave. Per risolvere ai problemi causati dall’impatto la showgirl è già stata operata parecchie volte ed è ora rientrata in Italia. Qualche giorno fa infatti vi raccontavamo del ritorno in tv di Eva a Pomeriggio 5 con il professor Lorenzetti per mostrare i primi passi fatti da sola. A Novella2000 oggi, nel confort di casa sua con il direttore Roberto Alessi, la figlia Jennifer e il marito Massimiliano, la stessa Henger fa luce finalmente su ciò che le è capitato rivivendo quei drammatici momenti. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 giugno 2022) Evafinalmente èta nella sua casa di Roma insieme al marito Massimiliano Caroletti. I due a fine aprile sono stati coinvolti in un incidente d’in Ungheria. Lo scontro tra le due vetture è stato impattante: unasul colpo mentre Eva è rimasta feirta in modo grave. Per risolvere ai problemi causati dall’impatto la showgirl è già stata operata parecchie volte ed è ora rientrata in Italia. Qualche giorno fa infatti vi raccontavamo del ritorno in tv di Eva a Pomeriggio 5 con il professor Lorenzetti per mostrare i primi passi fatti da sola. A Novella2000 oggi, nel confort di casa sua con il direttore Roberto Alessi, la figlia Jennifer e il marito Massimiliano, la stessafa luce finalmente su ciò che le è capitato rivivendo quei drammatici momenti. ...

