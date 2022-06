Dieci falsi miti da sfatare sulla comunità Lgbt+

Leggi su facta.news

(Di venerdì 24 giugno 2022) Giugno è ormai celebre come il mese del Pride, quello che celebra e promuove l’accettazione sociale e l’auto-accettazione delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender, asessuali, non-binarie e queer. Contestualmente alle parate e agli eventi all’insegna dell’inclusione, però, ogni anno si sviluppa un filone di disinformazione che mira ad alimentare lo stigma nei confronti della. La redazione di Facta si occupa ogni giorno di contrastare la disinformazione e nelle ultime settimane ci siamo più volte occupati di contenutio fuorvianti sul tema. Per celebrare il mese del Pride abbiamo però deciso di dedicare un approfondimento agli stereotipi che riguardano la, partendo daluoghi comuni. No, per la scienza l’omosessualità non è una ...