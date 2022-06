Di Maria alla Juve: il ruolo della moglie (Di venerdì 24 giugno 2022) TORINO - E anche oggi, Di Maria decide domani. O chissà quando. Il Fideo prende tempo, la Signora resta in attesa, la telenovela si allunga. La corsa al campione argentino, almeno per il momento, non ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 24 giugno 2022) TORINO - E anche oggi, Didecide domani. O chissà quando. Il Fideo prende tempo, la Signora resta in attesa, la telenovela si allunga. La corsa al campione argentino, almeno per il momento, non ...

forumJuventus : Ultime di calciomercato da Di Marzio: ???? Pogba sarà a Torino tra il 5 e l'8 Luglio ???? La Juve non ha mollato Di… - GoalItalia : Di Maria alla Juventus? Per Buffon è un 'sì' totale ? - vaticannews_it : L'appello per la #pace è stato rivolto 'al mondo cattolico per primo, attraverso la figura del presidente della CEI… - wing_stevie : @rosysantacroce_ @nico_r2022 Ma ci volete che venga in Italia, alla Juve poi! Dopo aver fatto scappare Tevez, Dani… - sportli26181512 : Di Maria alla Juve: il ruolo della moglie: L’argentino, spinto dalla compagna, attende il Barça: bianconeri in stan… -