(Di venerdì 24 giugno 2022) Bologna, 24 giu. - "C'avete dato una grande mano nelle piazze italiane a creare una Fiera del lavoro e vi ringrazio per questo". Così Fabiana, ministra per le Politiche giovanili, intervenendo ...

Pubblicità

TV7Benevento : Dadone: 'Tanti grazie da ragazzi durante Neet working tour' - -

Il Sannio Quotidiano

Bologna, 24 giu. - "C'avete dato una grande mano nelle piazze italiane a creare una Fiera del lavoro e vi ringrazio per questo". Così Fabiana, ministra per le Politiche giovanili, intervenendo al Festival del lavoro a Bologna promosso dai consulenti del lavoro e parlando del Neet working tour. "Molti dei ragazzi che hanno partecipato ...... "Potrei riavvicinarmi al Movimento, ma a una condizione, che è l'unica accettabile per i... sui social ha sferrato l'attacco contro la ministra Fabianaper difenderlo. "Secondo la ... Dadone: “Tanti grazie da ragazzi durante Neet working tour” Bologna, 24 giu. (Adnkronos/Labitalia) - 'C'avete dato una grande mano nelle piazze italiane a creare una Fiera del lavoro e vi ringrazio per ...Una regione a dimensione di Under35, ricca di iniziative dedicate ai più giovani spaziando dall’intrattenimento all’accessibilità, passando per la cultura e la formazione tra Università e scuola, fino ...