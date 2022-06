“Crisi gonfiata artificialmente” La verità di Putin sul grano e l' affondo sull' Occidente

Leggi su iltempo

(Di venerdì 24 giugno 2022) L'sta gonfiando «» l'«isteria»'export didai porti ucraini sul Mar Nero e questo nonostante il raccolto nella Federazione russa «sarà buono, molto probabilmente saremo in grado di fornire 50 milioni di cereali ai mercati mondiali invece dei consueti 37 milioni». Parole e musica di Vladimir, intervenuto in videoconferenza alla riunione dei Brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica). «L'ho affermato pubblicamente molte volte e voglio sottolineare ancora che la Russia non impedisce l'esportazione diucraino dal territorio di questo Paese ed è pronta a garantire il libero passaggio delle navi conin acque internazionali, se, ovviamente, l'esercito ucraino libera i porti di imbarco», ha spiegato ...