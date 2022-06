Covid | il bollettino di oggi 24 Giugno 2022

Leggi su zon

(Di venerdì 24 giugno 2022) Diramato il consuetoquotidiano sull’emergenzanel nostro paese. Dall’analisi dei dati delle ultime 24 ore, emergono 55.829 nuovi casi positivi al coronavirus registrati in Italia a fronte di 238.069 tamponi eseguiti. Il tasso di positività cresce al 23,5%, in aumento dello 0,8% rispetto a giovedì. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 51. Aumentano di 9 unità le terapie intensive, mentre sono 141 in più sono i pazienti ricoverati negli altri reparti. I guariti odierni sono 30.753. Lo riporta TGCom24. Segui ZON.IT su Google News.