Cagliari | Marin a un passo dall’Empoli | dettagli e cifre dell’affare

(Di venerdì 24 giugno 2022) Calciomercato: in chiusura la trattativa con l’Empoli per la cessione diIlsta per salutare anche il centrocampista romeno Razvan, arrivato due anni fa dall’Ajax: il giocatore si trasferirà all’Empoli. Come riporta La Gazzetta dello Sport, la trattativa è praticamente chiusa tra i toscani ed ilsulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro.sarà il primo rinforzo a centrocampo per Zanetti e prenderà il posto di Asllani passato all’Inter. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

piace all'Empoli e Nandez aspetta Napoli e Juventus. Nuovi ingressi Per ora sono tornati Cerri e Tramoni, due giocatori collaudati per la B. Ma ilpunta su Lapadula o Coda per l'...piace all'Empoli e Nandez aspetta Napoli e Juventus. Nuovi ingressi Per ora sono tornati Cerri e Tramoni, due giocatori collaudati per la B. Ma ilpunta su Lapadula o Coda per l'...Parliamo della situazione che vede al centro il passaggio di Razvan Marin in azzurro. Di fatto c’era soltanto da trovare la formula giusta tra Empoli e Cagliari con gli azzurri ad aver convinto i ...Non solo Destro in attacco e Perisan in porta. L'Empoli continua a muoversi ed è a un passo dall'arrivo del centrocampista romeno Razvan Marin, nelle ultime due stagioni al Cagliari. Il Messina cerca ...