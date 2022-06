“Burkina Fuzz” | nel nuovo album di Mole il rap diventa afrofunkadelico

(Di venerdì 24 giugno 2022) “” è il titolo deldi, da martedì 21 giugno in tutte le piattaforme digitali e in vinile pubblicato da Aldebaran Records. La genesi di questo disco nasce quasi tre anni fa, al termine del progetto parallelo Moonwalktet., indeciso sulla rotta artistica da dare alla sua carriera, decide così di iniziare a scrivere e produrre un lavoro completamente autonomo. A parte gli episodi sperimentali degli EP “Sicksenses” e “Helix Nebula”, questo disco è il primo progetto che l’artista ha realizzato senza una band negli ultimi dieci anni. A supportarlo nella produzione e nel mix c’è il tecnico del suono Orazio Magrì aka Binaural Scientist di Catania, che con il suo gusto ha dato sicuramente un contributo importane nella realizzazione delle undici tracce che ...

