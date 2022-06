Bozza Intervista Sangalli

Leggi su oasport

(Di venerdì 24 giugno 2022) Ci può fare un bilancio della stagione sinora. I tanti successi raggiunti dalle atlete italiane in questo 2022 erano previste o sono state una piacevole sorpresa? “Il bilancio è più che positivo. I successi non erano sicuramente previsti fino a questo punto ma allo stesso momento me li aspettavo. Hanno avuto tutte una crescita costante, se costruissimo un grafico con le loro prestazione sarebbe sempre all’insù. Questi successi quindi dovevano arrivare, era solo questione di tempo. Con Elisa Longo Borghini sono state solo conferme, Marta Cavalli aveva solo bisogno di vincere per acquisire più sicurezza e infatti poi non si è più fermata”. Parliamo appunto della crescita costante ed organica di queste atlete. Qual è stato e quando è iniziato il percorso che le ha portate a questi livelli? “Se si va a vedere, praticamente tutte hanno cominciato da junior in pista, che io ritengo ...