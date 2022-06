Barcellona | Freixa mette in guardia i tifosi | “Lewandowski non arriverà | la società vende fumo”

Leggi su sportface

(Di venerdì 24 giugno 2022) Sono numerosi i punti interrogativi in merito alla situazione finanziaria del, determinata a far sì che il calciomercato entri nel vivo ma chiamata a risolvere alcuni problemi economici. A fare chiarezza sulla situazione ci ha pensato Toni, candidato alle elezioni del 2021 ma sconfitto da Joan Laporta, che su Twitter è stato piuttosto lapidario sui blaugrana: “Lo sapete chenon? E che non verranno neppure Kounde, Bernando Silva o Raphinha? Lo sapete o no?“. L’ex dirigente del club ha poi aggiunto a ‘El Partidazo‘: “Ilstando, a me non resta che dire alla gente le cose come stanno. La verità è che un giocatoresolamente se prima ci sarà una cessione. E’ facile dire che arriva ...