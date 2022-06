Alex Belli e Delia Duran, rapporti ogni tre giorni per avere un bambino: «Stiamo soffrendo» (Di venerdì 24 giugno 2022) Tra Alex Belli e Delia Duran c’è ancora chimica. Un’alchimia fatta di passione, che i due ex gieffini non hanno mai nascosto. Ma ora la coppia avrebbe deciso di rallentare perché avrebbero deciso di allargare la famiglia e, quindi, per favorire il concepimento, i medici avrebbero raccomandato alla modella venezuelana di pazientare un pochino e di diminuire la frequenza dei loro rapporti. «Il dottore ha detto che bisogna pazientare tra un rapporto e l’altro, in modo da far aumentare la concentrazione di spermatozoi e favorire così il concepimento», ha raccontato Delia Duran al settimanale Nuovo. Ma trattenere la passione non è così semplice per i due, come rivelano: «Alex e io siamo molto passionali: ammetto che soffriamo parecchio per il limite che ci ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 24 giugno 2022) Trac’è ancora chimica. Un’alchimia fatta di passione, che i due ex gieffini non hanno mai nascosto. Ma ora la coppia avrebbe deciso di rallentare perché avrebbero deciso di allargare la famiglia e, quindi, per favorire il concepimento, i medici avrebbero raccomandato alla modella venezuelana di pazientare un pochino e di diminuire la frequenza dei loro. «Il dottore ha detto che bisogna pazientare tra un rapporto e l’altro, in modo da far aumentare la concentrazione di spermatozoi e favorire così il concepimento», ha raccontatoal settimanale Nuovo. Ma trattenere la passione non è così semplice per i due, come rivelano: «e io siamo molto passionali: ammetto che soffriamo parecchio per il limite che ci ...

Pubblicità

blogtivvu : Alex Belli e Delia Duran, chimica ‘a freno’: cosa devono fare per un figlio, “soffriamo per questo limite” #gfvip - sissiari : RT @blogtivvu: Lulù Selassiè “crocifissa” dal gossip dopo il party: contattato l’hotel, il manager ed Alex Belli - NowMyNews : 'Guests leave Lulù Selassiè's party', the version of Hotel, Agent and Alex Belli - EGimignani : Scoop: finalmente abbiamo le foto dell'altro uomo con cui Delia Duran ha tradito Alex Belli. #durelli… - 28Tinista : RT @lilcutiegremlin: È meglio un giorno da questo Alex Belli, punto. ???? #solex -