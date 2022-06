Al via il secondo giorno del vertice Ue a Bruxelles

Pubblicità

... all'obbligo di svolgere lavori utili non retribuiti nei Comuni: dall'assistenza agli anziani ... è un problema che può essere affrontato,Beveridge, in chiave scientifica , senza demagogia....da secolare tradizione (se le condizioni meteo lo consentiranno) il vescovo Gero raggiungerà...l'accusa sarebbero state loro a gestire due case d'appuntamento in centro Savona. Le 'case' ...Roma, 24 giu. (askanews) - Al vita il secondo giorno del vertice dell'Unione europea a Bruxelles. Al Consiglio europeo partecipano anche ...Il Consiglio Europeo ha dato formalmente il via libera alla concessione a Ucraina ... dalle forze russe negli ultimi cinque giorni, secondo quanto affermato dal portavoce del ministero della ...