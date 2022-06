Addio Milan: Botman, il pupillo di Maldini, preferisce il Newcastle (Di venerdì 24 giugno 2022) In principio fu Renato Sanches portoghese promesso sposo del Milan che però ora potrebbe andare al Psg. E oggi è la volta di Sven Botman 21enne olandese difensore centrale del Lille, pallino del direttore tecnico del Milan. Se ne va al Newcastle. Anche perché al Milan la situazione è sempre più oscura. Il 30 giugno, ossia giovedì prossimo, scadranno i contratti di Maldini e Massara. Al momento non c’è stato alcun rinnovo, anche se i giornali – tranne qualcuno come Franco Ordine – professano ottimismo. Fatto sta che in pochi giorni il Milan ha perso due acquisti che erano dati quasi per certi. Intanto pare che Maldini sia a Ibiza a festeggiare il compleanno. Doveva essere la settimana della svolta : #Botman va al ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 24 giugno 2022) In principio fu Renato Sanches portoghese promesso sposo delche però ora potrebbe andare al Psg. E oggi è la volta di Sven21enne olandese difensore centrale del Lille, pallino del direttore tecnico del. Se ne va al. Anche perché alla situazione è sempre più oscura. Il 30 giugno, ossia giovedì prossimo, scadranno i contratti die Massara. Al momento non c’è stato alcun rinnovo, anche se i giornali – tranne qualcuno come Franco Ordine – professano ottimismo. Fatto sta che in pochi giorni ilha perso due acquisti che erano dati quasi per certi. Intanto pare chesia a Ibiza a festeggiare il compleanno. Doveva essere la settimana della svolta : #va al ...

