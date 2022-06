Wimbledon 2022: c’è la rinuncia di Gael Monfils, Oscar Otte diventa testa di serie (Di giovedì 23 giugno 2022) Era quantomeno annunciato, ma lo comunica anche lui: Gael Monfils non sarà a Wimbledon. Il veterano francese non gioca ormai da maggio, o meglio dal Masters 1000 di Madrid. Successivamente si è operato a un piede e, pur essendo ripresi gli allenamenti, per lui non è ancora tempo di rientrare sul campo, e non al meglio dei 3 set su 5. Sui social, il transalpino afferma inoltre che tornerà ad Amburgo, dunque nel pieno della parte estiva della stagione sul rosso. Il luogo, peraltro, Monfils se lo ricorda bene anche quando ospitava un Masters series prima della rivoluzione che l’ha declassato a 500 in favore di Madrid con la sua Caja Magica. Wimbledon 2022, Jannik Sinner ha iniziato la sua preparazione: l’altoatesino vuol sfatare il tabù Al posto del francese, in questo ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 giugno 2022) Era quantomeno annunciato, ma lo comunica anche lui:non sarà a. Il veterano francese non gioca ormai da maggio, o meglio dal Masters 1000 di Madrid. Successivamente si è operato a un piede e, pur essendo ripresi gli allenamenti, per lui non è ancora tempo di rientrare sul campo, e non al meglio dei 3 set su 5. Sui social, il transalpino afferma inoltre che tornerà ad Amburgo, dunque nel pieno della parte estiva della stagione sul rosso. Il luogo, peraltro,se lo ricorda bene anche quando ospitava un Masterss prima della rivoluzione che l’ha declassato a 500 in favore di Madrid con la sua Caja Magica., Jannik Sinner ha iniziato la sua preparazione: l’altoatesino vuol sfatare il tabù Al posto del francese, in questo ...

