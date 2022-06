Vertice Ue-Balcani occidentali, non si sblocca l’allargamento. Veto bulgaro a nord macedoni (Di giovedì 23 giugno 2022) I leader dell'Unione europea e dei sei paesi terzi dei Balcani occidentali (Montenegro e Serbia che hanno già aperto i negoziati di adesione, Albania e macedonia del nord con lo status di candidati, e Bosnia-Herzegovina e Kosovo non ancora candidati) hanno discusso per quasi quattro ore oggi a Bruxelles, due più del previsto, dell'attuale situazione geostrategica e delle modalità per rafforzare ulteriormente le relazioni reciproche. Non sembra tuttavia che siano stati fatti i passi avanti che si speravano per rilanciare il processo di allargamento. Non è stato possibile, in particolare, indicare una prospettiva certa per l'apertura dei negoziati d'adesione con l'Albania e la macedonia del nord, che resta bloccata dal Veto della Bulgaria.In realtà, a quanto si apprende ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 23 giugno 2022) I leader dell'Unione europea e dei sei paesi terzi dei(Montenegro e Serbia che hanno già aperto i negoziati di adesione, Albania ea delcon lo status di candidati, e Bosnia-Herzegovina e Kosovo non ancora candidati) hanno discusso per quasi quattro ore oggi a Bruxelles, due più del previsto, dell'attuale situazione geostrategica e delle modalità per rafforzare ulteriormente le relazioni reciproche. Non sembra tuttavia che siano stati fatti i passi avanti che si speravano per rilanciare il processo di allargamento. Non è stato possibile, in particolare, indicare una prospettiva certa per l'apertura dei negoziati d'adesione con l'Albania e laa del, che resta bloccata daldella Bulgaria.In realtà, a quanto si apprende ...

Amaccagno66Anna : RT @dariodangelo91: Piccolo giallo a margine del vertice dei leader dell'UE e dei Paesi dei Balcani Occidentali. La conferenza stampa previ… - RaCapodistria : Nessun accordo sull'avvio delle trattative per l'adesione all'Unione europea con Macedonia del Nord e Albania, bloc… - carolpantanifi : RT @MaxFerrari: Questa volta è un fallimento su tutta la linea. L’UE non riesce a rispettare nessuna promessa ai Balcani Occidentali https:… - MaxFerrari : Questa volta è un fallimento su tutta la linea. L’UE non riesce a rispettare nessuna promessa ai Balcani Occidentali - M_D_Ristovski : RT @BarBalcani: Un sola parola: fallimento. #Balcani #EUCO via @eunewsit: -