Una vita anticipazioni: Aurelio deve calmare Genoveva, Valeria si confida con Azucena (Di giovedì 23 giugno 2022) Ci aspettano diversi colpi di scena nelle prossime puntate di Una vita, siete pronti per scoprire tutti i dettagli? Ecco le ultime news e le anticipazioni per la puntata di domani 24 giugno 2022. In onda su Canale 5 alle 14,10 la prima parte dell’episodio 1420 della soap spagnola, come avrete visto, per Lolita, nonostante siano passati 5 anni dalla morte di Antonito, tutto è lo stesso molto complicato e la donna ha una crisi di pianto durante la quale viene consolata da Marina. Tra Aurelio e Genoveva le cose si fanno sempre più complicate, e quando l’uomo cerca di invitare la Salmeron al stare al suo posto, la donna tira fuori gli artigli come ha sempre fatto e ricorda all’imprenditore che tutto quello che lei ha avuto nella vita, lo ha ottenuto da sola e non accetta che nessuno le dia ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 23 giugno 2022) Ci aspettano diversi colpi di scena nelle prossime puntate di Una, siete pronti per scoprire tutti i dettagli? Ecco le ultime news e leper la puntata di domani 24 giugno 2022. In onda su Canale 5 alle 14,10 la prima parte dell’episodio 1420 della soap spagnola, come avrete visto, per Lolita, nonostante siano passati 5 anni dalla morte di Antonito, tutto è lo stesso molto complicato e la donna ha una crisi di pianto durante la quale viene consolata da Marina. Trale cose si fanno sempre più complicate, e quando l’uomo cerca di inre la Salmeron al stare al suo posto, la donna tira fuori gli artigli come ha sempre fatto e ricorda all’imprenditore che tutto quello che lei ha avuto nella, lo ha ottenuto da sola e non accetta che nessuno le dia ...

