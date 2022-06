Ultime Notizie Roma del 23-06-2022 ore 13:10 (Di giovedì 23 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Senza offesa per nessuno ma è evidente a tutti che Mario Draghi non è Silvio Berlusconi o lascio sono neanche la Merkel e si tratta di persone nuove e di una nuova era di governo a mio avviso tutt’altro che carino lungo post su telegram il vicepresidente del consiglio di sicurezza ed ex presidente russo dmitry mezza boccia la classe politica europea tirando in ballo anche il primo ministro italiano il cancelliere tedesco il problema della degenerazione della politica europea ferma e soprattutto legato al fatto che è diventata una pallida riserva dei solisti americani Charles de Gaulle potremmo porti a qualsiasi presidente americano e ora quali europei lo faranno senza stringersi la mano non pensano al futuro sono limitati solo ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 23 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Senza offesa per nessuno ma è evidente a tutti che Mario Draghi non è Silvio Berlusconi o lascio sono neanche la Merkel e si tratta di persone nuove e di una nuova era di governo a mio avviso tutt’altro che carino lungo post su telegram il vicepresidente del consiglio di sicurezza ed ex presidente russo dmitry mezza boccia la classe politica europea tirando in ballo anche il primo ministro italiano il cancelliere tedesco il problema della degenerazione della politica europea ferma e soprattutto legato al fatto che è diventata una pallida riserva dei solisti americani Charles de Gaulle potremmo porti a qualsiasi presidente americano e ora quali europei lo faranno senza stringersi la mano non pensano al futuro sono limitati solo ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Due persone, una donna di 63 anni e un uomo di 62, sono morte per punture di insetti nelle ultime 48 ore a Vigevano… - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Le notizie del giorno | 23º giugno - Pomeridiane Segui l'attualità dall'Euro… - cn1926it : Inchiesta #Osimhen, anche la polizia francese a #CastelVolturno: i dettagli - valerianom1948 : ULTIME NOTIZIE Of MAIO si E' proposto per un APPARENTAMENTO con i 5stelle! PER UNA POLITICA UNITARIA - ticaffi : Allo stand della #BiosolutionAcademy di Università Cattolica del Sacro Cuore ci sono anche le ultime notizie sul W… -