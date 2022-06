Udinese, Lovric: “Un sogno essere in Serie A, voglio giocare e affermarmi” (Di giovedì 23 giugno 2022) Il calciatore dell’Udinese Sandi Lovric, intervistato da Laola1.at, ha parlato così della sua emozione nell’approdare in Serie A all’Udinese: “La Serie A, così come la Bundesliga, sono stati sempre miei obbiettivi. Adesso che sono arrivato in A si è avverato un sogno, ma voglio di più. voglio giocare e affermarmi, mi sto allenando duramente per questo, il doppio di quanto lo facevo in Austria”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 23 giugno 2022) Il calciatore dell’Sandi, intervistato da Laola1.at, ha parlato così della sua emozione nell’approdare inA all’: “LaA, così come la Bundesliga, sono stati sempre miei obbiettivi. Adesso che sono arrivato in A si è avverato un, madi più., mi sto allenando duramente per questo, il doppio di quanto lo facevo in Austria”. SportFace.

Pubblicità

sportface2016 : #Udinese, #Lovric: “Un sogno essere in Serie A, voglio giocare e affermarmi” - MonicaTox69 : Sandi Lovric: 'Per me la A un sogno e una sfida' - TuttoFanta : ?? Dal 1° luglio sarà ufficialmente un giocatore dell' #Udinese, scopriamo le caratteristiche di #Lovric in ottica… -