Trovato l’accordo per il trasferimento di Mattia Destro: resta in serie A (Di giovedì 23 giugno 2022) Secondo le indiscrezioni riportate da Gianluca Di Marzio su Sky, l’Empoli avrebbe Trovato l’accordo con Mattia Destro. Per l’attaccante italiano è pronto 1 anno di contratto + 1 anno di opzione. Le visite mediche sono programmate per lunedì. Empoli-Zanetti-Destro-calciomercato Mattia Destro che lo scorso anno ha messo a referto 9 gol in serie A con la maglia del Genoa ha già parlato con il neotecnico dell’Empoli Paolo Zanetti. L’attaccante resterà dunque nel campionato di massima serie. Edoardo Di Vito Leggi su rompipallone (Di giovedì 23 giugno 2022) Secondo le indiscrezioni riportate da Gianluca Di Marzio su Sky, l’Empoli avrebbecon. Per l’attaccante italiano è pronto 1 anno di contratto + 1 anno di opzione. Le visite mediche sono programmate per lunedì. Empoli-Zanetti--calciomercatoche lo scorso anno ha messo a referto 9 gol inA con la maglia del Genoa ha già parlato con il neotecnico dell’Empoli Paolo Zanetti. L’attaccante resterà dunque nel campionato di massima. Edoardo Di Vito

