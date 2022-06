Tatangelo cancellata da D’Alessio | come mai Anna non è stata menzionata nello show di Gigi

(Di giovedì 23 giugno 2022) Due anni faha ufficializzato la rottura con, ma ha anche rivelato di essere rimasta in ottimi rapporti con l’ex. Nei primi mesi del 2021 però hanno iniziato a circolare rumor di tensioni tra i due cantanti edurante un’intervista a Belve ha dichiarato: “Adesso della nostra vita insieme non mi manca nulla. Ora sto proprio bene così. In passato sonoin silenzio perché volevo rispettare il mio partner e i suoi figli. Se potessi tornare indietro forse qualcosina la direi“. A confermare le voci di rapporti non idilliaci traè arrivata un’indiscrezione del settimanale Chi. Sulle Chicche di Gossip del magazine si legge di un presunto mezzo veto disul nome di ...

Anna, il raid dei banditi e terrore in famiglia: ecco cosa si portano via