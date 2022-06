Silvio Berlusconi benedice Luigi Di Maio e il suo addio al Movimento 5 stelle (Di giovedì 23 giugno 2022) Che Luigi Di Maio abbandonasse il Movimento, per qualcuno era ormai scontato: “Siamo a un punto di non ritorno: Luigi Di Maio ha pianificato la sua uscita dal Movimento Cinquestelle”, aveva dichiarato solo qualche giorno fa Michele Gubitosa, uno dei cinque vicepresidenti del M5S. Si può dire lo stesso della benedizione di Silvio Berlusconi al ministro degli Esteri? Secondo un articolo di Repubblica, il Cavaliere ha sempre avuto una simpatia per l’ex capo politico del Movimento: “Quel ragazzo è proprio bravo”. E a confermarlo sarebbe stato proprio Di Maio nel suo libro, quando ha raccontato che nel 2019 a Mediaset Berlusconi lo aveva inseguito nei corridoi per fargli i ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 23 giugno 2022) CheDiabbandonasse il, per qualcuno era ormai scontato: “Siamo a un punto di non ritorno:Diha pianificato la sua uscita dalCinque”, aveva dichiarato solo qualche giorno fa Michele Gubitosa, uno dei cinque vicepresidenti del M5S. Si può dire lo stesso della benedizione dial ministro degli Esteri? Secondo un articolo di Repubblica, il Cavaliere ha sempre avuto una simpatia per l’ex capo politico del: “Quel ragazzo è proprio bravo”. E a confermarlo sarebbe stato proprio Dinel suo libro, quando ha raccontato che nel 2019 a Mediasetlo aveva inseguito nei corridoi per fargli i ...

