Renzo Arbore, chi è l’ex compagna Mariangela Melato: “Ho tanti rimpianti” (Di giovedì 23 giugno 2022) Mariangela Melato, ex compagna di Renzo Arbore, avrebbe voluto un figlio dal cantautore. Una confessione che quest’ultimo ha effettuato in passato ai microfoni di “Domenica In”, nel salotto televisivo di Mara Venier. L’attrice è morta nel 2013 dopo avere lottato contro la malattia e sono numerosi i rimpianti che legano Arbore al ricordo della sua amata, con cui ha avuto una relazione in due momenti differenti della loro vita, a testimonianza di come sia vero l’adagio per cui “certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano”. Renzo Arbore, chi è l’ex compagna Mariangela Melato All’età di soli vent’anni debutta come attrice in Binario cieco, di Carlo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 23 giugno 2022), exdi, avrebbe voluto un figlio dal cantautore. Una confessione che quest’ultimo ha effettuato in passato ai microfoni di “Domenica In”, nel salotto televisivo di Mara Venier. L’attrice è morta nel 2013 dopo avere lottato contro la malattia e sono numerosi iche leganoal ricordo della sua amata, con cui ha avuto una relazione in due momenti differenti della loro vita, a testimonianza di come sia vero l’adagio per cui “certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano”., chi èAll’età di soli vent’anni debutta come attrice in Binario cieco, di Carlo ...

zazoomblog : Renzo Arbore e l’amore per Mara Venier: “Non sono mai stato fedele” - #Renzo #Arbore #l’amore #Venier: - Ivo_Serentha : 24 giugno 1937 - Nasce l'artista Renzo Arbore - felice_modica : @DarkLadyMouse Dopo il successo travolgente e al di là di ogni aspettativa di “Quelli della notte”, il volpone di R… - sotgiusim : RT @formichenews: ??Tutti gli amori di #RenzoArbore. ??Foto archivio Pizzi per i suoi 85 anni ?? ?? - formichenews : ??Tutti gli amori di #RenzoArbore. ??Foto archivio Pizzi per i suoi 85 anni ?? ?? -