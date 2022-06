Perché dovrebbe ritirarsi a vita privata | affondo di Moni Ovadia | il sospetto su Di Maio

(Di giovedì 23 giugno 2022) Un conto è cambiare idea, un altro rinnegare i propri principi. La scissione in seno al Movimento 5 Stelle ha provocato un terremoto politico e delle sue ripercussioni se ne parla mercoledì 22 giugno a Controcorrente, il programma condotto su Rete 4 da Veronica Gentili. L'attore e autore teatraleviene chiamato aa commentare la mossa di Luigi Di, che sta fondando gruppi autonomi alla Camera e al Senato. "Sono abbastanza vecchio per conoscere le parabole degli esseri umani - premette- tanti nascono incendiari e finiscono pompieri. Questa è la parabola di Luigi Di". C'è una differenza, però. "Cambiare le idee è un segno di intelligenza", di capacità di riflettere sugli errori, argomenta. "Cambiare i principi è un'altra cosa. Un uomo che cambia i principi ...

