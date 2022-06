Pallone Serie A 2022 2023 | De Siervo | «Incontrerà gusto dei giovani»

(Di giovedì 23 giugno 2022) L’a.d. della LegaA Deha parlato del nuovoPuma per la stagioneLuigi De, amministratore delegato dellaA, ai canali ufficiali della Lega ha parlato del nuovoPuma per la stagione. LE PAROLE – «Il momento del lancio del nuovoè sempre molto importante all’inizio di una nuova stagione poiché è l’oggetto che più di tutti rievoca in ognuno di noi sogni e ricordi. IlORBITAA di PUMA presenta un design moderno e accattivante, chesicuramente ildelle generazioni più. I richiami al tricolore e al logo del ...

Pubblicità

stevevicrn : #Skriniar testimonial del nuovo pallone della Serie A. la speranza è l’ultima a morire ma 70 ml sono tantissimi pe… - jumptarvo : comunque anxhe bastoni ha pubblicizzato il pallone della serie A praticamente vendiamo entrambi - sassuolonews : Pallone Serie A 2022/2023 Puma Orbita: le foto e le caratteristiche - Vittori48044829 : RT @LaStampa: Ecco Orbita, il pallone del campionato di Serie A 2022/2023 - infoitsport : VIDEO – Serie A presenta il nuovo pallone: fra i testimonial anche Skriniar! -

Commenta per primo La LegaA ha presentato ufficialmente, sui propri canali, ilufficiale della prossima stagione. Di seguito, il video.... Amministratore Delegato della LegaA - . IlOrbitaA di Puma presenta un design moderno e accattivante, che incontrerà sicuramente il gusto delle generazioni più giovani".LEGA PUMA PALLONE – La Lega Serie A ha presentato il nuovo pallone per la stagione 2022/23. L’azienda di prodotti sportivi ha comunicato il “Puma Orbita” che si vedrà in campo nella prossima annata. S ...La Lega di Serie A e PUMA presentano oggi il pallone da gioco ufficiale per la stagione 2022/23: il PUMA ORBITA Serie A. Con un pubblico totale di oltre un miliardo di spettatori in quasi 200 paesi e ...