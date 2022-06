Nube nera e fumo tossico: ancora un rogo a Giugliano (Di giovedì 23 giugno 2022) Dopo l’incendio nei pressi della Stellantis di Pomigliano d’Arco di stamane, un nuovo rogo questo pomeriggio sta intossicando Giugliano e dintorni. Fiamme e fumo nella zona di Ponte Riccio. rogo tossico a Giugliano Diverse le segnalazioni sui social di automobilisti che vedono il rogo tossico passando lungo la circumvallazione esterna e residenti della zona che L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 23 giugno 2022) Dopo l’incendio nei pressi della Stellantis di Pomigliano d’Arco di stamane, un nuovoquesto pomeriggio sta intossicandoe dintorni. Fiamme enella zona di Ponte Riccio.Diverse le segnalazioni sui social di automobilisti che vedono ilpassando lungo la circumvallazione esterna e residenti della zona che L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Pubblicità

dvadinside : ho una nube nera che mi galleggia sopra la testa ogni volta che penso a lxi - GDS_it : Un #Incendio di enormi dimensioni sta divorando un cantiere nautico in contrada Rosmarino, in prossimità della stra… - sulsitodisimone : RT @meteoredit: Scambiata per una #trombamarina, era in realtà una enorme nube di insetti. Guarda il video che arriva dal #Nicaragua! ????? L… - xarkzs : RT @meteoredit: Scambiata per una #trombamarina, era in realtà una enorme nube di insetti. Guarda il video che arriva dal #Nicaragua! ????? L… - meteoredit : Scambiata per una #trombamarina, era in realtà una enorme nube di insetti. Guarda il video che arriva dal… -