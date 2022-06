Non solo Radu: la Cremonese sulle tracce di Agoumè. Le ultime (Di giovedì 23 giugno 2022) Asse di mercato tra Inter e Cremonese La neopromossa Cremonese guarda in casa Inter per cercare rinforzi in vista del campionato. Tra gli obiettivi dei grigiorossi oltre a Ionut Radu (affare praticamente definito) ci sarebbe ora anche Lucien Agoumè, rientrante in nerazzurro dopo il prestito al Brest. A riferirlo è Gianluca Di Marzio in un approfindimento sul mercato della neopromossa sul suo sito. L'articolo proviene da intermagazine. Leggi su intermagazine (Di giovedì 23 giugno 2022) Asse di mercato tra Inter eLa neopromossaguarda in casa Inter per cercare rinforzi in vista del campionato. Tra gli obiettivi dei grigiorossi oltre a Ionut(affare praticamente definito) ci sarebbe ora anche Lucien, rientrante in nerazzurro dopo il prestito al Brest. A riferirlo è Gianluca Di Marzio in un approfindimento sul mercato della neopromossa sul suo sito. L'articolo proviene da intermagazine.

Pubblicità

_Nico_Piro_ : Oltre 1000 morti (forse il doppio) mi spezza il cuore constatare che si torni a parlare di Afghanistan solo grazie… - elio_vito : Non ho tempo da perdere e non farò perdere tempo a persone e partiti che pensano solo agli incarichi e non parlano… - ignaziocorrao : Percepisco del terrore tra le righe dei giornali che parlano di #razionamento dell’acqua nelle regioni del nord. S… - Morbilla_ : Ci tengo a sottolineare che penso che il cambiamento climatico sia il primo problema per l’umanità ma penso anche c… - dedonatisv : RT @CristianNovelli: Noi ci stiamo provando a far presente che le sanzioni non stanno funzionando e sono solo controproducenti. Ma poi ci d… -