Mara Venier e la religione: "Sento il bisogno di andare in Chiesa e pregare" (Di giovedì 23 giugno 2022) Nella sua ultima intervista a Famiglia Cristiana, la conduttrice Mara Venier racconta del suo rapporto con Dio e di come, negli ultimi anni, senta sempre più spesso un forte desiderio di preghiera. Volto storico della Rai e orgoglio italiano indiscusso, Mara Venier continua a conquistare il pubblico con il suo modo di condurre Domenica In in modo sincero, schietto e familiare, creando con i suoi ospiti un clima caldo e accogliente che si avverte anche da casa. Non dimentichiamo che i dirigenti Rai, per circa un triennio, decisero di sostituirla con nuovi volti della TV che non riuscirono a far decollare la trasmissione, motivo che ha fatto ritornare sui suoi passi "Mamma Rai" che le ha ridato il timone della Rai. I telespettatori hanno apprezzato la scelta, e infatti la Mara nazionale è ...

