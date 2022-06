LIVE Nuoto, Mondiali 2022 in DIRETTA: Codia, Burdisso, Panziera e Zazzeri, Di Pietro, Di Liddo avanti. 4×200 sl: eliminazione disastrosa (Di giovedì 23 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEI Mondiali DI Nuoto (COMPRESI ARTISTICO, FONDO, TUFFI E PALLANuoto) IL MEDAGLIERE SINGOLO DEI Mondiali DI Nuoto 10.38: Partita la prima di tre batterie degli 800 sl donne 10.34: Al via nella finale di questo pomeriggio: Usa, Brasile, Ungheria, Corea, Cina, Gran Bretagna, Francia, Australia 10.33: L’ultima batteria si chiude con la vittoria degli Usa con 7’04?39, secondo il Brasile con 7’06?98 10.32: L’Italia è fuori dalla finale della 4×200 per 18 centesimi. Questo è il risultato peggiore per l’Italia dall’inizio dei Mondiali. Rinunciare a De Tullio, l’uomo più in forma degli azzurri quando la situazione non era definita è stato un errore gravissimo 10.31: Usa, Brasile, ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEIDI(COMPRESI ARTISTICO, FONDO, TUFFI E PALLA) IL MEDAGLIERE SINGOLO DEIDI10.38: Partita la prima di tre batterie degli 800 sl donne 10.34: Al via nella finale di questo pomeriggio: Usa, Brasile, Ungheria, Corea, Cina, Gran Bretagna, Francia, Australia 10.33: L’ultima batteria si chiude con la vittoria degli Usa con 7’04?39, secondo il Brasile con 7’06?98 10.32: L’Italia è fuori dalla finale dellaper 18 centesimi. Questo è il risultato peggiore per l’Italia dall’inizio dei. Rinunciare a De Tullio, l’uomo più in forma degli azzurri quando la situazione non era definita è stato un errore gravissimo 10.31: Usa, Brasile, ...

