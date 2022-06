L’Inter mette Dybala in stand by, il Napoli fiuta il colpo e prepara l’assalto: Adl vuole regalare una “Joya” ai tifosi (Di giovedì 23 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Aurelio De Laurentiis è pronto, come suo solito, a stupire tutti. Circolano già tanti nomi intorno al mercato del Napoli, ma spesso, la società azzurra sa stupire annunciando calciatori a sorpresa. E’ già capitato negli anni scorsi, è un modo di fare della dirigenza partenopea, che agisce così anche per non far alzare i costi delle operazioni. Dalle ultime indiscrezioni arrivate alla nostra redazione il patron azzurro, da Los Angeles, lavora per assicurare alla squadra un top player che possa sostituire Lorenzo Insigne e Dries Mertens e far sognare i tifosi come quando furono acquistati Cavani ed Higuain. Da quando è andato via il Pipita al Napoli non è mai più arrivato un vero fuoriclasse in grado di infiammare la piazza partenopea. Da quello che filtra dall’ambiente ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 23 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– Aurelio De Laurentiis è pronto, come suo solito, a stupire tutti. Circolano già tanti nomi intorno al mercato del, ma spesso, la società azzurra sa stupire annunciando calciatori a sorpresa. E’ già capitato negli anni scorsi, è un modo di fare della dirigenza partenopea, che agisce così anche per non far alzare i costi delle operazioni. Dalle ultime indiscrezioni arrivate alla nostra redazione il patron azzurro, da Los Angeles, lavora per assicurare alla squadra un top player che possa sostituire Lorenzo Insigne e Dries Mertens e far sognare icome quando furono acquistati Cavani ed Higuain. Da quando è andato via il Pipita alnon è mai più arrivato un vero fuoriclasse in grado di infiammare la piazza partenopea. Da quello che filtra dall’ambiente ...

