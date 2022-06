Licia Nunez fa un’ammissione sull’Isola dei Famosi 2022 e svela se è single (Di giovedì 23 giugno 2022) Licia Nunez è stata una delle naufraghe dell’Isola dei Famosi 2022 meno messa in risalto. Sebbene fin da subito si sia vista la sua personalità forte e indipendente, durante le dirette non è mai stato dato spazio a sufficienza per capirla fino in fondo. Ci ha pensato Casa Chi con una lunga intervista in cui l’attrice si è lasciata andare ad alcune confessioni sia sul percorso nel reality, che sulla sua vita privata. Leggi anche: Dove vedere la replica dell’Isola dei Famosi 2022 Isola dei Famosi 2022, Licia Nunez confessa: ecco perché sono sparita in alcune dinamiche Molti naufraghi le hanno dato dell’impostata e falsa, altri, come Cicciolina, l’hanno amata e apprezzata. Intervistata nella trasmissione Instagram ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 23 giugno 2022)è stata una delle naufraghe dell’Isola deimeno messa in risalto. Sebbene fin da subito si sia vista la sua personalità forte e indipendente, durante le dirette non è mai stato dato spazio a sufficienza per capirla fino in fondo. Ci ha pensato Casa Chi con una lunga intervista in cui l’attrice si è lasciata andare ad alcune confessioni sia sul percorso nel reality, che sulla sua vita privata. Leggi anche: Dove vedere la replica dell’Isola deiIsola deiconfessa: ecco perché sono sparita in alcune dinamiche Molti naufraghi le hanno dato dell’impostata e falsa, altri, come Cicciolina, l’hanno amata e apprezzata. Intervistata nella trasmissione Instagram ...

