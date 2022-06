Le Maldive avranno una città galleggiante

(Di giovedì 23 giugno 2022) (Adnkronos) – A tutela delle persone che perderanno le proprie case a causa dell’innalzamento del mare, nellesta nascendo una. Si stima che entro fine secolo lo stato sarà quasi completamente sommerso. La nuovasarà autosufficiente, totalmente sostenibile e quando sarà completata potrà ospitare fino a 20mila persone. I primi residenti entreranno già a partire dal 2024, ma bisognerà attendere il 2027 per la fine dei lavori. Oltre a condurre un’accurata valutazione di impatto ambientale, i costruttori hanno realizzato banchi di coralli artificiali volti a favorire la crescita degli organismi marini. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

