LC, De Gregorio: incendi colpa di mancata manutenzione verde (Di giovedì 23 giugno 2022) Roma – “Roma è invasa dagli incendi. Le cause non sono però da attribuire alle alte temperature, quella che manca ancora è la manutenzione delle aree verdi. Chiediamo interventi immediati sugli spazi pubblici e sul verde privato, a tutela dei cittadini”. Così Flavia De Gregorio Presidente del gruppo Lista Calenda in Campidoglio. “Da nord a sud, nella giornata di ieri sono stati necessari numerosi interventi per spegnere le fiamme. Ringraziamo i Vigili del fuoco e i gruppi di volontari che si sono prodigati nel momento dell’emergenza, così come l’Arma dei Carabinieri che ha dovuto evacuare alcuni cittadini dalle proprie case.” “Ma perché Roma deve vivere costantemente in uno stato di emergenza? Basterebbe una semplice programmazione ordinata degli interventi di manutenzione e cura del ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 23 giugno 2022) Roma – “Roma è invasa dagli. Le cause non sono però da attribuire alle alte temperature, quella che manca ancora è ladelle aree verdi. Chiediamo interventi immediati sugli spazi pubblici e sulprivato, a tutela dei cittadini”. Così Flavia DePresidente del gruppo Lista Calenda in Campidoglio. “Da nord a sud, nella giornata di ieri sono stati necessari numerosi interventi per spegnere le fiamme. Ringraziamo i Vigili del fuoco e i gruppi di volontari che si sono prodigati nel momento dell’emergenza, così come l’Arma dei Carabinieri che ha dovuto evacuare alcuni cittadini dalle proprie case.” “Ma perché Roma deve vivere costantemente in uno stato di emergenza? Basterebbe una semplice programmazione ordinata degli interventi die cura del ...

