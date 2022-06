La seconda prova della maturità è diversa in ogni scuola (Di giovedì 23 giugno 2022) AGI - Secondo giorno di maturità: gli oltre 500 mila maturandi oggi sono chiamati ad affrontare la seconda prova scritta, diversa per ciascun indirizzo. Ma quest'anno, per andare incontro agli studenti dopo due anni difficili trascorsi tra pandemia e dad, la preparazione delle prove è stata affidata ai singoli Istituti, in modo da tenere conto di quanto effettivamente svolto dai ragazzi. Questo significa che le tracce non sono state predisposte dal ministero dell'Istruzione (come è stato per la prima prova, quella d'Italiano, preparata su base nazionale e quindi uguale in tutte le scuole del Paese) ma sono state elaborate dalle commissioni interne sulla base degli argomenti affrontati dalle singole classi durante l'anno. ogni scuola, quindi, ha un compito diverso ... Leggi su agi (Di giovedì 23 giugno 2022) AGI - Secondo giorno di: gli oltre 500 mila maturandi oggi sono chiamati ad affrontare lascritta,per ciascun indirizzo. Ma quest'anno, per andare incontro agli studenti dopo due anni difficili trascorsi tra pandemia e dad, la preparazione delle prove è stata affidata ai singoli Istituti, in modo da tenere conto di quanto effettivamente svolto dai ragazzi. Questo significa che le tracce non sono state predisposte dal ministero dell'Istruzione (come è stato per la prima, quella d'Italiano, preparata su base nazionale e quindi uguale in tutte le scuole del Paese) ma sono state elaborate dalle commissioni interne sulla base degli argomenti affrontati dalle singole classi durante l'anno., quindi, ha un compito diverso ...

