La lezione della pandemia per la cybersecurity. Ciardi (Acn) a Itasec (Di giovedì 23 giugno 2022) Si è conclusa oggi la sesta edizione di Itasec, la principale conferenza italiana sulla sicurezza informatica organizzata dal Laboratorio Nazionale di cybersecurity del Cini. La quarta giornata si è aperta con un’intera mattinata dedicata al tema della sicurezza informatica nel settore sanitario. Numerosi panelist, tra cui ricercatori universitari ed esponenti di strutture sanitarie regionali, sono intervenuti per illustrare i punti critici del settore e le prospettive future. Quello sanitario è infatti, per la natura dei dati che contiene, fortemente esposto ad attacchi informatici, come abbiamo avuto modo di verificare durante il periodo pandemico. È anche per questo che anche il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) riserva fino a 150 milioni di euro per il potenziamento delle capacità cyber della sanità, ... Leggi su formiche (Di giovedì 23 giugno 2022) Si è conclusa oggi la sesta edizione di, la principale conferenza italiana sulla sicurezza informatica organizzata dal Laboratorio Nazionale didel Cini. La quarta giornata si è aperta con un’intera mattinata dedicata al temasicurezza informatica nel settore sanitario. Numerosi panelist, tra cui ricercatori universitari ed esponenti di strutture sanitarie regionali, sono intervenuti per illustrare i punti critici del settore e le prospettive future. Quello sanitario è infatti, per la natura dei dati che contiene, fortemente esposto ad attacchi informatici, come abbiamo avuto modo di verificare durante il periodo pandemico. È anche per questo che anche il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) riserva fino a 150 milioni di euro per il potenziamento delle capacità cybersanità, ...

