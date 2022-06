Pubblicità

sportli26181512 : Inter, Ferrara: 'Dybala adesso deve mettersi in gioco. Ho qualche dubbio su questa affermazione di Marotta': Interv… - news24_inter : #Dybala, Ferrara: «Lui all’Inter? Deve ritrovare gli stimoli» -

Calciomercato.com

... Alice Pellinghelli (Sassuolo), Chiara Robustellini (); Centrocampiste: Giorgia Arrigoni (Hellas Verona), Erin Maria Patrizia Cerasini (Lazio), Anastasia(Roma), Matilde Pavan (), ...... Alice Pellinghelli (Sassuolo), Chiara Robustellini (); Centrocampiste : Giorgia Arrigoni (Hellas Verona), Erin Maria Patrizia Cerasini (Lazio), Anastasia(Roma), Matilde Pavan (), ... Inter, Ferrara: 'Dybala adesso deve mettersi in gioco. Ho qualche dubbio su questa affermazione di Marotta' Qualche giorno fa Gianluigi Buffon ha detto che "in Serie A Di Maria sarebbe come Maradona". Ciro Ferrara, intervenuto ad un evento della Fondazione Cannavaro-Ferrara, ha parlato ai giornalisti ...Il futuro di Dybala è ancora incerto. Ciro Ferrara ne ha parlato così a Tutti Convocati. Ecco le parole dell’ex bianconero Il futuro di Dybala è ancora incerto. Ciro Ferrara ne ha parlato così a Tutti ...