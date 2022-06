Gi Group apre oltre 300 posizioni interne

Leggi su lombardiaeconomy

(Di giovedì 23 giugno 2022) L’agenzia per il lavoro ricerca300 persone tra responsabili ricerca & selezione, technical consultant, sales account e responsabili amministrativi Oggi i candidati prima di inviare il CV scorrono il doppio delle offerte di lavoro rispetto al 2019 e i costi per le aziende necessari per ottenere una candidatura sono aumentati diil 50% rispetto all’anno scorso. Sintomi del dinamismo che contraddistingue il mercato del lavoro in Italia e dell’aumentata competitività tra aziende: i rifiuti dopo l’accettazione di un’offerta di lavoro sono passati da 1 su 10 a 4 su 10 e le contro-offerte delle aziende sono passate da 3 su 10 a 6 su 10. La colpa? Sicuramente di un elevato candidate shortage che sta appunto mettendo a dura prova la capacità delle aziende di attrarre e trattenere i talenti. A questo si aggiungono anche le mutate priorità dei ...