Empoli | Corsi | “Andreazzoli via per evitare un senso di appagamento nella rosa”

Il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi, intervistato da Radio Sportiva, ha parlato della decisione di cambiare guida tecnica per la prossima stagione, passando da Andreazzoli a Zanetti. "Siamo grati nei confronti di Andreazzoli, ma abbiamo pensato come ci fosse bisogno di cambiare per evitare un senso di appagamento nella rosa. Abbiamo così scelto Zanetti, attraverso una lunga serie di valutazioni". Sempre il presidente poi aggiunge sulla prossima stagione: "L'anno prossimo sarà ancora più difficile, dovremo costruire una bella squadra e guadagnarci tutto con scelte corrette e con un gran lavoro dello staff".

