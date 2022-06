D&D: Vecna arriva in 5e con le nuove statistiche ufficiali (Di giovedì 23 giugno 2022) Vecna, il malvagio Arcilich e il potente Dio dei Segreti, è infine giunto anche nella Quinta Edizione di Dungeons & Dragons. Wizards of the Coast infatti, sull’onda del successo della quarta stagione di “Stranger Things“, ha pensato bene di pubblicare gratuitamente un blocco statistiche ufficiale ed aggiornato di uno dei villain più iconici nella storia editoriale di D&D, che per l’appunto è riuscito anche ad aggiudicarsi, per certi versi, un ruolo da cattivo principale nella più popolare serie Netflix. Il file che segna questo grande ritorno è intitolato “The Vecna Dossier” ed è disponibile su D&D Beyond, la piattaforma digitale di riferimento per Dungeons & Dragons. All’interno del documento è possibile trovare un riassunto essenziale della vita (e della non morte) del potente incantatore, e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 23 giugno 2022), il malvagio Arcilich e il potente Dio dei Segreti, è infine giunto anche nella Quinta Edizione di Dungeons & Dragons. Wizards of the Coast infatti, sull’onda del successo della quarta stagione di “Stranger Things“, ha pensato bene di pubblicare gratuitamente un bloccoufficiale ed aggiornato di uno dei villain più iconici nella storia editoriale di D&D, che per l’appunto è riuscito anche ad aggiudicarsi, per certi versi, un ruolo da cattivo principale nella più popolare serie Netflix. Il file che segna questo grande ritorno è intitolato “TheDossier” ed è disponibile su D&D Beyond, la piattaforma digitale di riferimento per Dungeons & Dragons. All’interno del documento è possibile trovare un riassunto essenziale della vita (e della non morte) del potente incantatore, e ...

