"Data per morta": Piera Maggio e la fake news sulla mamma di Denise Pipitone, Federica Sciarelli sbotta

Piera Maggio, la coraggiosa mamma di Denise Pipitone, la bimba scomparsa da Mazara Del Vallo il primo settembre 2004, è stata data per morta. A lanciare la fake news è stato un sito web, poi ripresa da altre pagine social. Un fatto che ha indignato Federica Sciarelli che ieri, in apertura di nuova puntata di...

