Concorsi Comune Oristano, 19 vari profili di diplomati e laureati (Di giovedì 23 giugno 2022) Pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2022 i nuovi bandi dei Concorsi Comune di Oristano, per titoli ed esami e per soli esami, per la copertura di 19 posti di vari profili professionali, categorie C e D, a tempo pieno ed indeterminato. Le selezioni pubbliche indette dall’ente comunale sono così suddivise per profilo professionale e posti messi a bando: 1 posti di dirigente amministrativo a tempo indeterminato e pieno; 4 posti di istruttore direttivo amministrativo/contabile, a tempo determinato e pieno, categoria D; 1 posto di istruttore direttivo e pieno, categoria D; 1 posto di istruttore direttivo tecnico, a tempo indeterminato e pieno, categoria D; 1 posto di istruttore direttivo tecnico ingegnere ambientale, a tempo indeterminato e pieno, categoria D; 11 posti di istruttore ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 23 giugno 2022) Pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2022 i nuovi bandi deidi, per titoli ed esami e per soli esami, per la copertura di 19 posti diprofessionali, categorie C e D, a tempo pieno ed indeterminato. Le selezioni pubbliche indette dall’ente comunale sono così suddivise per profilo professionale e posti messi a bando: 1 posti di dirigente amministrativo a tempo indeterminato e pieno; 4 posti di istruttore direttivo amministrativo/contabile, a tempo determinato e pieno, categoria D; 1 posto di istruttore direttivo e pieno, categoria D; 1 posto di istruttore direttivo tecnico, a tempo indeterminato e pieno, categoria D; 1 posto di istruttore direttivo tecnico ingegnere ambientale, a tempo indeterminato e pieno, categoria D; 11 posti di istruttore ...

