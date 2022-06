Cesare Cremonini infiamma Firenze, il racconto del suo primo live al Franchi (Di giovedì 23 giugno 2022) Ecco la nostra recensione della tappa fiorentina del tour negli stadi di Cesare Cremonini, per la prima volta in oltre vent’anni di carriera live all’Artemio Franchi Fa tappa a Firenze il tour negli stadi di Cesare Cremonini, previsto nel 2020 ma rinviato per due estati a causa della pandemia. Pubblico delle grandi occasioni e sold out sfiorato con soli alcuni posti vuoti nella curva Fiesole, a testimonianza della popolarità che sta riscontrando il cantautore bolognese dato che ai primi quattro concerti di giugno hanno assistito oltre 150.000 persone. Una scaletta ricca per un concerto di quasi tre ore che è andata a ripercorrere oltre 20 anni di carriera, partendo dai classici dei Lunapop, capaci di vendere milioni di copie nel 1999 come Qualcosa di grande, 50 Special ... Leggi su spettacolo.eu (Di giovedì 23 giugno 2022) Ecco la nostra recensione della tappa fiorentina del tour negli stadi di, per la prima volta in oltre vent’anni di carrieraall’ArtemioFa tappa ail tour negli stadi di, previsto nel 2020 ma rinviato per due estati a causa della pandemia. Pubblico delle grandi occasioni e sold out sfiorato con soli alcuni posti vuoti nella curva Fiesole, a testimonianza della popolarità che sta riscontrando il cantautore bolognese dato che ai primi quattro concerti di giugno hanno assistito oltre 150.000 persone. Una scaletta ricca per un concerto di quasi tre ore che è andata a ripercorrere oltre 20 anni di carriera, partendo dai classici dei Lunapop, capaci di vendere milioni di copie nel 1999 come Qualcosa di grande, 50 Special ...

Pubblicità

tremendamentee : RT @acciokindness: Per me Marco Mengoni, Tiziano Ferro e Cesare Cremonini sono la Santa Trinità della musica italiana - fannciulla : mi sto facendo del male guardando i video del concerto di cesare cremonini - Happycurlygirl_ : RT @acciokindness: Per me Marco Mengoni, Tiziano Ferro e Cesare Cremonini sono la Santa Trinità della musica italiana - imsimona__ : Bei tempi quando la pubblicità dei cornetti algida metteva Cesare Cremonini - Giulia_s_93 : RT @acciokindness: Per me Marco Mengoni, Tiziano Ferro e Cesare Cremonini sono la Santa Trinità della musica italiana -